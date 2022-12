Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Cena con Mario: “Molto galante, c’è stato un bacio…”

Gemma Galgani, nuova conoscenza a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna ad essere protagonista di Uomini e Donne. “Per qualcuno è già arrivata la primavera”: Maria De Filippi apre così la puntata odierna del dating show di canale 5 dopo aver salutato Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima è sicura che si tratti di Gemma che si accomoda al centro dello studio mentre la De Filippi manda in onda il filmato della loro esterna. Un incontro a cena per Gemma che, in studio, conferma di essere stata affascinata dal cavaliere.

Isabella Ricci stronca Gemma "non ascolta consigli"/ "Ha buttato via la vita"

“E’ un uomo molto energico”, dice la Galgani in studio. “L’hai già provato?”, chiede Tina Cipollari scatenando la reazione di Maria che la ferma. Dopo aver visto tutta l’esterna, Gianni Sperti dice: “Molto galante”. In studio, poi, arriva un elegantissimo Mario.

Gemma Galgani e Mario; Tina Cipollari scatena la dama con i suoi commenti

“Lei sta corteggiando una donna famosa perchè vanta letti molto importanti che, fatalità sono tutti passati a miglior vita“, commenta Tina Cipollari, L’attenzione, poi, si sposta sull’età di Gemma. “L’età ce l’hai e la dimostri anche”, dice Tina. “Io non mi sento l’età anagrafica che ho. E’ un problema?”, ribatte Gemma. Il signor Mario, poi, conferma di essere molto attratto da Gemma non solo fisicamente, ma anche mentalmente.

Gemma Galgani accuse da ex dama di Uomini e Donne/ "Vuole un toy boy"

“C’è stato qualche bacetto da liceali, Lui è molto signore, galante. Ci siamo sentiti un po’ragazzini”, commenta Gemma. “Non c’è età per avere delle emozioni e delle sensazioni così forti. Si ritorna all’adolescenza”, dice il signor Mario. “E’ anche molto passionale, posso confermarlo dall’abbraccio che mi ha dato”, ha concluso Gemma.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Gemma Galgani accusata da un ex cavaliere/ "La stanno allontanando.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA