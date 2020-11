Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Cena con Maurizio, ma Biagio sceglie lei…

La nuova settimana di Uomini e Donne comincia con Gemma Galgani che continua a cercare l’amore della sua vita nel dating show di Maria De Filippi. La dama di Torino continua ad uscire con Maurizio e Biagio. Entrambi i cavalieri, però, non le hanno ancora concesso l’esclusiva e stanno continuando ad uscire rispettivamente con Valentina e Sabina. Tuttavia, le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News riportano un colpo di scena. Nella nuova puntata, infatti, Biagio deciderà di continuare a conoscere solo Gemma. Una decisione maturata dopo la scorsa puntata nel corso della quale c’è stato un duro confronto tra Gemma, Sabina e Maria, la dama che ha deciso di chiudere con lui. Biagio è convinto che Sabina e Maria siano d’accordo con loro e deciderà di chiudere con Sabina per continuare a conoscere solo Gemma. Come reagirà la Galgani di fronte a tale scelta?

IL REGALO DI GEMMA GALGANI A MAURIZIO

La frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio continua. La coppia è uscita a cena e nalla nuova puntata di Uomini e Donne ci saranno tante sorprese per la dama di Torino che ha anche deciso di omaggiare il cavaliere con un dono regalandogli un vino chiamato “passerina”. Durante la serata, Gemma avrebbe provato anche a baciarlo e, alla fine, il famoso bacio, pare ci sia stato realmente e la dama sarebbe riuscita anche a regalargli un balletto. La Galgani, però, deve fare i conti con la 34enne Valentina che sembrerebbe intenzionata a chiudere con il cavaliere perchè non riesce ad accettare come un uomo più giovane sia riuscito a baciare Gemma. Valentina ribadirà la grande differenza d’età che c’è tra Gemma e Maurizio con la dama che svelerà come sia stato lui a prendere l’iniziativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA