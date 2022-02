Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Chiude con Antonio, Tina: “Non ti è piaciuto…”

Gemma Galgani è nuovamente la prostagonista di Uomini e Donne. Maria De Filippi apre la puntata odierna con Antonio, il cavaliere che è arrivato in trasmissione solo per conoscere Gemma Galgani. Nonostante non ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, la dama di Torino ha deciso di dare una possibilità ad Antonio. I due, dopo la conoscenza in studio, hanno chiacchierato dietro le quinte. I due si sono raccontati, ma non c’è stato alcun segno d’affetto. Dopo aver mostrato il filmato, Maria De Filippi chiama in studio Gemma Galgani che raggiunge il centro dello studio sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari.

“Che bella serata Gemma, ti sei tanto divertita vedo”, commenta Tina Cipollari. “Sono senza voce perchè la signora (Tina Cipollari ndr) continua a farmi gli agguati”, risponde Gemma. “Antonio lo sai che tra un po’ dovrai salutarci?”, chiede la bionda opinionista al cavaliere.

Gemma Galgani e Antonio, confronto a Uomini e Donne

Gemma Galgani, in studio, spiega di non avere molte cose in comune con Antonio. “E’ una persona con cui pensavo di poter avere una conversazione, ma è stato un monologo”, dice la dama di Torino. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, non le credono. “La verità è che questo signore non ti è piaciuto dal primo momento”, sbotta Tina. “Non puoi portare fuori un signore per vedere se possa nascere qualcosa”, aggiunge Gianni.

“L’hai tenuto per perdere tempo e poi quando le cose non vanno è colpa mia“, aggiunge la Cipollari. “Col senno di poi devo dire che Tina è stata una veggente”, conclude il signor Antonio che sperava di poter instaurare un rapporto con Gemma.

