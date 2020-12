Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Chiude con Biagio, sfila per Maurizio e…

Colpo di scena nella vita sentimentale di Gemma Galgani. La dama di Torino, presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata, continua a cercare l’amore della sua vita. Dopo varie delusioni, Gemma non perde le speranze di poter vivere una favola d’amore. Nella stagione in corso, la dama di Torino si è concentrata su Biagio con cui, però, non è scattata la scintilla. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, infatti, la Galgani, nella nuova puntata del dating show di canale 5, chiuderà definitivamente con Biagio. A spingere la dama di Torino a prendere tale decisione è stata la presenza di Maurizio, il cinquantenne brizzolato che ha letteralmente rapito il cuore di Gemma che ha ammesso di avere una cotta per lui.

LA PROPOSTA DI GEMMA GALGANI A BIAGIO

Gemma Galgani innamorata di Maurizio? Anche se la dama di Torino non parla ancora d’amore, sembra che abbia perso la testa per Maurizio con cui sarebbe pronta a fare il passo successivo. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, Gemma sfilerà per il cavaliere cinquantenne sulle note di Flashdance facendosi versare l’acqua addosso con un secchio. La dama, poi, inviterà a cena il cavaliere facendogli capire di voler concludere l’appuntamento in un modo dolce ed intimo. Come reagirà il cavaliere di fronte alla proposta della Galgani? Le parole della dama di Torino scateneranno la dura reazione di Tina Cipollari? Tutto ciò andrà davvero in onda nella puntata in onda oggi o la redazione rimanderà il momento dedicato a Gemma alla settimana prossima? Lo scopriremo nel corso della puntata.



