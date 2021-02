Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Chiude con Gianluca, arriva un altro Maurizio…

Non c’è settimana di Uomini e donne che non inizi con Gemma Galgani. La puntata di oggi del dating show di canale 5 comincerà da dove si era interrotta quella di venerdì scorso. Dopo il durissimo scontro tra Armando Incarnato e Maurizio Guerci che aveva coinvolto la stessa Gemma, oggi, al centro dello studio, tornerà ad accomodarsi la dama di Torino che, chiuso il capitolo Maurizio Guerci, conoscerà un altro cavaliere, pronto a corteggiarla e a conquistarla. L’uomo in questione si chiama a sua volta Maurizio e, come fanno sapere la anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, dedicherà una poesia a Gemma che, a sospresa, deciderà di farlo restare per poterlo conoscere meglio. La decisione scatenerà polemiche in studio e la dura reazione di Tina Cipollari che non perderà l’occasione per stuzzicarla.

GEMMA GALGANI ELIMINA GIANLUCA

La fine della storia con Maurizio Guerci non ha cancellato la voglia d’innamorarsi di Gemma Galgani che ha deciso di provare a conoscere subito persone nuove. Se l’arrivo del nuovo Maurizio le regalerà nuove emozioni, lo stesso non è accaduto con Gianluca, un cavaliere di 45 anni che, dopo aver seguito Gemma sin dalla prima stagione del trono over, ha deciso di chiamare la redazione di Uomini e Donne per conoscerla. Il suo arrivo, tuttavia, non ha scatenato l’entusiasmo della dama di Torino che, nella puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi, deciderà di non conoscerlo ulteriormente scatenando le critiche in studio. Maria, tuttavia, chiederà a Tina di decidere se farlo restare o meno nel programma e la Cipollari deciderà di farlo accomodare tra i cavalieri.



