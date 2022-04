Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Giacomo? Prima uscita e…

Gemma Galgani ritrova l’amore a Uomini e Donne?

Dopo settimane in cui è rimasta seduta nel parterre, senza guadagnare il centro dello studio, Gemma Galgani, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, potrebbe tornare ad essere protagonista. Nelle ultime settimane, le varie puntate sono state aperte da Pinuccia che, come Gemma, è stata spesso la protagonista di discussioni con Tina Cipollari. Tuttavia, nella scorsa puntata, Giacomo, uno dei cavalieri del trono over, ha chiesto espressamente di poter conoscere la dama di Torino.

Seppur incredula, Gemma ha deciso di dargli una possibilità prima di decidere se cominciare o meno una vera e propria conoscenza. Il signor Giacomo che ha avuto tre storie importanti e che ha tre figli, ha comunque incuriosito Gemma che ha accettato di uscire con lui.

Il primo appuntamento di Gemma Galgani e Giacomo a Uomini e donne

Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Gemma e Giacomo si accomoderanno al centro dello studio per raccontare i dettagli del primo appuntamento. Sarà scattato il colpo di fulmine o la dama di Torino deciderà di chiudere subito il rapporto con il nuovo cavaliere?

Tina Cipollari che, da tempo, non stuzzica più Gemma, come commenterà la nuova conoscenza della dama di Torino che, protagonista del trono over da più di dieci anni, non riesce a trovare l’amore della sua vita?

