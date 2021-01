Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Compleanno e torta con “tre mummie”

Gemma Galgani festeggia il compleanno nello studio di Uomini e Donne. La dama di Torino riceve una sorpresa da parte della redazione, ma anche di Tina Cipollari che, anche nella puntata di oggi del dating show di canale 5, coglierà al volo l’occasione per stuzzicare Gemma, tornata single dopo la fine della storia con Maurizio Guerci. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, registrata lo scorso 19 gennaio, Gemma riceverà gli auguri del parterre del trono over e di Maria De Filippi, ma riceverà anche una torta di compleanno, da parte di Tina Cipollari, con tre mummie. Nonostante tutto, per la dama di Torino sarà un momento davvero speciale. Gemma, da undici anni indiscussa protagonista del trono over, tirerà fuori le proprie emozioni di fronte alla sorpresa per il compleanno.

GEMMA GALGANI E LE SEGNALAZIONI SU MAURIZIO

La puntata di Uomini e Donne di oggi sarà anche l’occasione, per Gemma Galgani, per chiedere un ulteriore confronto a Maurizio Guerci. Dopo aver pianto per lui nella scorsa puntata, nonostante il cavaliere abbia sottolineato di non averla illusa e di non essersi pentito di quanto accaduto tra loro, Gemma tornerà sull’argomento svelando di aver ricevuto delle segnalazioni su Maurizio. In case a quanto racconterà Gemma, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, si parlerà di una donna che potrebbe essere presente nella vita del cavaliere cinquantenne. Come si difenderà Maurizio? Come replicherà il cavaliere alla dama con cui ha vissuto una storia d’amore? Lo scopriremo tra pochissimo anche se, pare, che Gemma prometterà di portare le prove delle sue parole.



