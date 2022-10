GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Roberto: “Non la bacio fino a quando…”

Gemma Galgani e Roberto: il bacio si fa attendere

Nessun bacio tra Gemma Galgani e Roberto. Nonostante i due continuino a frequentarsi, il cavaliere non si è ancora lasciato andare. “Io sono fatto così. Non mi va di passare da fiore in fiore e la bacerò quando sarò sicuro. Ha guadagnato diversi punti ieri sera”, dice il studio il cavaliere. “Quanti punti dovrà guadagnare ancora prima di essere baciata?“, chiede ironicamente Tina Cipollari. Maria De Filippi spiega che l’attrazione di Roberto per Gemma non è arrivata ad un livello tale da baciarla.

Uomini e donne, Gemma Galgani scarta Roberto?/ Arriva il nuovo "toy-boy" Fabio

Il cavaliere ribadisce di voler continuare a frequentare Gemma senza precludersi la possibilità di conoscere altre donne. “Non sta facendo nulla di male e poi lo dice davanti a lei”, spiega Maria De Filippi. Roberto, così annuncia di voler uscire con Silvia. Una decisione che Gemma decide di accettare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani, colpo di fulmine con Roberto a Uomini e Donne?/ "L'avrei baciato..."

Gemma Galgani e la conoscenza con Roberto a Uomini e Donne

Gemma Galgani non si arrende e porta avanti la conoscenza con Roberto, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne a cui ha lasciato il numero di telefono iniziando ufficialmente una conoscenza. La dama di Torino che spera di poter vivere una favola d’amore. Con Roberto, Gemma ha avuto diversi appuntamenti e, in studio “Roberto dice voglio frequentare Silvia e Gemma, ma non era scattato qualcosa per cui partisse il bacio. Lui ha detto che non avrebbe baciato fino ad una scelta”, spiega Maria De Filippi.

Maria De Filippi trasmette così il filmato di una nuova cena tra Gemma e Roberto. “Vedrete una Gemma molto presente, ma senza bacio”, dice ancora Maria De filippi. “Ma chi si porterebbe a casa Gemma?“, chiede Tina Cipollari stuzzicando la dama di Torino.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Roberto? In studio...

Gemma Galgani e Roberto: la conoscenza continua?

Roberto annuncia di voler portare avanti la conoscenza con Gemma Galgani, ma in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono affatto all’interesse di Roberto nei confronti della Galgani. “Il bacio è la firma definitiva”, dice il cavaliere. “Se devi fare altre conoscenze, quanti anni passeranno?”, chiede Gemma che ammette di essere molto interessata.

“Gemma era in attesa del bacio”, commenta Gianni Sperti in studio. “Se non c’è un contatto fisico, non si può capire come si sta con una persona. Penso ad un bacio o un abbraccio”, risponde Gemma. “Ma chi può credere ad un’idiozia del genere?“, è il commento di Tina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA