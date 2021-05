Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Confronto con lacrime con Aldo? Tina…

Gemma Galgani nuovamente protagonista di Uomini e Donne? La dama di Torino non sta vivendo un bel momento dal punto vi sta sentimentale. Dopo aver cominciato a provare un sentimento per Aldo, si è ritrovata nuovamente senza pretendenti. Nell’ultima puntata di cui è stata protagonista per l’ultima volta, il cavaliere ha spiegato di non vedere un futuro sentimentale con Gemma. Dopo la serata trascorsa con la Galgani, Aldo ha capito di vederla solo come un’amica e di essere più interessato ad Isabella Ricci. Una dichiarazione che ha letteralmente spiazzato Gemma. Se, infatti, fino a poche settimane fa, la Galgani aveva più volte ribadito di vedere Aldo come un amico, stavolta è il cavaliere a non voler andare oltre l’amicizia. Nella puntata in onda oggi, così, tra i due dovrebbe esserci un nuovo confronto.

Gemma Galgani delusa da Aldo?

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dopo lo sfogo di Gemma dietro le quinte, dovrebbe esserci un nuovo confronto tra la Galgani e Aldo. La dama storica del trono over racconterà di essere molto amareggiata per l’atteggiamento di Aldo che, dopo averla corteggiata, ha fatto un passo indietro. Il cavaliere, tuttavia, ribadirà l’intenzione di non portare avanti la frequentazione. Gemma, poi, dovrebbe essere protagonista della sfilata femminile il cui tema sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. Come sempre, poi, non mancheranno i confronti con Tina Cipollari con cui continua a non esserci molta simpatia.

