GEMMA GALGANI PIANGE A UOMINI E DONNE/ Franco la lascia dopo un bacio: “Un cafone…”

Ancora una delusione per Gemma Galgani che, con il professor Franco, aveva pensato di poter vivere una storia d’amore. Dopo essersi visti ed essersi baciati, Franco ha fatto un passo indietro comunicando la propria decisione con il telefono. Volendo spiegazioni, la dama di Torino ha raggiunto Franco in Abruzzo, ma il cavaliere ha evitato d’incontrarla. Nello studio di Uomini e Donne, l’atteggiamento di Franco, fa infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Gemma Galgani in lacrime?

“Sei un gran cafone. Sei la dimostrazione che anche con la cultura resti cafone”, sbotta l’opinionista. “Io sono un cafone, voi siete dei principi ignoranti”, ribatte il cavaliere del trono over. “Torna al centro del salone di casa tua visto che hai detto che qui è un circo e sei qui solo per divewrtirti”, aggiunge ancora Tina Cipollari. “Se avevi chiuso e tra noi non c’era affinità, perchè hai continuato ad inviarmi le canzoni?“, chiede poi la dama di Torino a Franco. “Pensavo ti facesse piacere”, risponde il professore. “Gemma ti ha usata“, sbotta ancora Gianni.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Franco: "Faccio parte del divertimento?"

Gemma Galgani piange a Uomini e donne

Dopo aver assistito alla scelta di Matteo Ranieri dietro le quinte, Gemma Galgani torna ad essere protagonista della trasmissione di Maria De Filippi nel corso della puntata in onda oggi. Ier, prima di salutare Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Maria De Filippi aveva chiamato in studio Gemma per darle la possibilità di salutare il tronista a cui si è affezionata nel corso delle ultime stagione. Nel salutare Matteo e Valeria, Gemma non aveva trattenuto le lacrime scatenando la reazione di Tina Cipollari.

“Ma cosa c’è da piangere? E’ stata fatta una scelta”, aveva sbottato la bionda opinionista che, poco prima, si era scagliata contro Federica Aversano. Gemma aveva sottolineato che le sue erano lacrime di emozione mentre Gianni Sperti aveva aggiunto che quelle lacrime rappresentavano il desiderio di Gemma di vivere un amore come quello.

Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "Notti di fuoco" e consigli piccanti

Gemma Galgani rompe con il professor Franco?

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha già annunciato un momento di difficoltà per Gemma Galgani senza, tuttavia, svelare i dettagli. Tina Cipollari, già ieri, aveva provato a scoprire qualcosa in più senza, tuttavia, riuscirci. Anche le anticipazioni non aiutano in tal senso. Tuttavia, è probabile che il motivo di difficoltà della dama di Torino sia legato al professor Franco con cui ha da poco cominciato una frequentazione.

Franco, dopo aver deciso di non trattenere in studio una signora giunta in trasmissione per lui, aveva aggiunto la volontà di portare avanti esclusivamente la conoscenza con Gemma. Sarà accaduto qualcosa tra loro tra un appuntamento e l’altro? Lo scopriremo tra pochissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA