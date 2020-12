Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Doccia in studio e proposta indecente a Maurizio…

Gemma Galgani si sbilancia e fa una proposta indecente a Maurizio. La dama di Torino torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi per fare una proposta a Maurizio. Sempre più interessata al cavaliere 50enne per il quale pare aver perso la testa, Gemma, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, annuncerà di voler chiudere con Biagio non provando per lui lo stesso interesse che prova per Maurizio. Dopo essere uscita con il cavaliere e averlo anche baciato, Gemma vorrebbe avere un contatto più fisico con il cavaliere. Dopo averlo invitato a cena a casa sua, Maurizio che non ha accettato preferendo portarla a cena fuori, Gemma si spingerà oltre facendo una proposta più spinta al cavaliere che stupirà l’intero parterre.

GEMMA GALGANI, DOCCIA E INVITO BOLLENTE A MAURIZIO

Gemma Galgani protagonista indiscussa della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama, dopo aver ballato sulle note di Flashdance ed essersi fatta versare dell’acqua addosso regalando un siparietto bollente al pubblico del dating show di canale 5, inviterà Maurizio a casa sua facendogli capire l’intenzione di andare oltre e portare la conoscenza su un livello superiore rispetto a quella che hanno avuto finora. Maurizio coglie l’invito e le intenzioni della dama di Torino non negand di avere le stesse intenzioni. Di fronte alla volontà del cavaliere 50enne di avere un approccio più passionale, Gemma chiuderà definitivamente con Biagio. Come reagirà quest’ultimo? Accetterà la decisione della dama di Torino? Come reagirà, invece, Tina Cipollari di fronte alla doccia e alla proposta di Gemma?



