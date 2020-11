Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo Biagio, arriva Mario: Tina Cipollari…

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, ventiquattro ore l’acceso scontro con Tina Cipollari che l’ha portata a lasciare lo studio in lacrime svelando di essere stata il bersagio della bionda opinionista senza microfono, Gemma tornerà al centro dello studio per raccontare una sua nuova conoscenza. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News della registrazione dello scorso 23 ottobre, tuttavia, prima di entrare in studio si sfogherà dietro le quinte tornando naturalmente sulla discussione con la bionda opinionista con la quale, nel corso delle ultime puntate, si è scontrata spesso per Giorgio Manetti con cui la bionda opinionista mantiene un’amicizia anche a distanza di tempo dall’addio del cavaliere al programma di Maria De Filippi.

GEMMA GALGANI, NUOVO CONOSCENZA CON MARIO

Dopo aver chiuso la frequentazione con Biagio che sta continuando a conoscere Maria e Sabina, Gemma Galgani si accomoderà al centro dello studio per parlare della sua nuova conoscenza con Mario. Con il nuovo cavaliere del trono over, Gemma aveva già iniziato una conoscenza in studio, parlando e chiacchierando con lui. Dopo aver detto addio a Biagio, ha deciso di dargli una possibilità uscendo con lui. Una conoscenza che, tuttavia, scatenerà la rabbia di Tina Cipollari che non crederà affatto all’interesse della dama di Torino per Mario. Come replicherà Gemma? Ci sarà l’ennesima discussione in studio tra la dama e la bionda opinionista? Lo scopriremo tra pochissimo.



