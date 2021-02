Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina: “Hai fatto lo zerbino con tutti…”

Nuova discussione nello studio di Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Pur condannando l’atteggiamento di Maurizio, la bionda opinionista continua a non condividere l’atteggiamento della dama di Torino, rea di mettere sotto pressione gli uomini che frequenta. “Sei stata lo zerbino di tantissimi uomini. Ora lo stai mettendo in croce perché non ti interessa mentre gli uomini che ti interessano li hai sempre perdonati. Le situazioni le crei tu nella tua testa”, sbotta Tina Cipollari convinta che la dama stia portando inutilmente avanti il confronto con Maurizio. “Gemma non piace a nessuno”, commenta poi Tina Cipollari. Maurizio, da parte sua, decide di continuare a frequentare solo Maria. “Ha avuto questa settimana per recuperare”, commenta amaramente Gemma. “Sei serena? Tanto dall’altra volta avevi il dubbio di non piacergli”, risponde Gemma chiudendo così con Maurizio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI CHIUDE CON MAURIZIO

Dopo la finta scelta di Maurizio che ha chiesto tempo prima di decidere se continuare a corteggiare Gemma Galgani o Maria Tona, la dama di Torino torna al centro dello studio svelando di essere stata contattata per tutta la settimana da Maurizio rifiutando, però, ogni contatto. “Io non gli piaccio. Vado bene perché sono una persona che lo ascolta per ore e ore”, afferma Gemma. “Ti senti un telefono amico?”, chiede con ironia Maria De Filippi. “Sì, non sento un interesse che vada oltre”, risponde Gemma che è convinta che a Maurizio piaccia di più Maria. “Quando c’è stato il gioco della scelta, mi sono lasciata andare e ho giocato di più. Forse lui, con me, si è sentito stuzzicato di più e quindi si è lasciato andare, ma non credo di piacergli di più”, afferma Maria. “Ti senti un po’ il brutto anatroccolo in questo momento?”, chiede ancora la conduttrice che, di fronte all’espressione divertita di Tina Cipollari, aggiunge – “il brutto anatroccolo, poi, diventa cigno”.

NUOVA DELUSIONE PER GEMMA GALGANI?

Le ultime puntate di Uomini e Donne non sono state facilissime per Gemma Galgani. Dopo la fine della storia con Maurizio Guerci che ha ufficialmente lasciato la trasmissione, Gemma ha conosciuto altri cavalieri, ma per il momento, non ha ancora trovato un cavaliere che le faccia realmente battere il cuore. L’ultima delusione è arrivata con Maurizio G da cui si è sentita presa in giro prestandosi ad un gioco organizzato da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne per smascherare il cavaliere. Con Uomini e Donne che, per l’occasione si è trasformato in una puntata della soap opera Il Segreto, Gemma ha provato ad ammaliare Maurizio G da cui, però, è stata rifiutata. Su istruzione della redazione, la Galgani ha provato a corteggiare il cavaliere chiedendogli anche un bacio. Gemma, però, non ha ottenuto quanto richiesto e, in studio, messo davanti ad una scelta, il cavaliere ha ammesso di non essere pronto a scegliere tra la dama di Torino e Maria Tona. Oggi, Gemma tornerà in studio?

NUOVI PRETENDENTI PER GEMMA GALGANI?

Alla corte di Gemma Galgani c’è ancora il poeta Maurizio che le ha inviato una foto a petto nudo. Per la dama di Torino, tuttavia, potrebbero arrivare nuovi pretendenti. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dato spazio a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua la cui storia continua a vivere di alti e bassi. Prima del momento dedicato alla coppia, ci sarà il solito momento dedicato alla dama di Torino? Dall’inizio della stagione, ogni nuova puntata del dating show di canale 5 è aperta da Gemma, dai suoi confessionali e dai suoi siparietti con Tina Cipollari. Accadrà lo stesso anche oggi o ci saranno sorprese in studio? Le anticipazioni sono poche, ma tra pochissimo, scopriremo cosa accadrà in quel di Cinecittà.



