Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo Maurizio, arriva un nuovo cavaliere

Gemma Galgani ricomincia dopo Maurizio

Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e Donne dopo essere rimasta ad osservare le dinamiche delle altre dame e degli altri cavalieri del trono over, Gemma è tornata al centro dello studio per la sua conoscenza con Maurizio. Una conoscenza che, però, non ha entusiasmato la dama che, dopo pochi appuntamenti, ha deciso di chiudere la frequentazione non avendo gradito alcuni suoi atteggiamenti.

Nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, chi è?/ Da Caserta arriva…

“Caratterialmente non ci prendiamo e in più, a tratti, mi crea ansia e inquietudine e ha avuto un approccio troppo diretto:

ha cercato di baciarmi più di una volta sulla bocca”, ha spiegato Gemma che non ha avuto ripensamenti chiudendo immediatamente la storia, ma scatenando, anche la reazione di Maurizio.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Chiude con Maurizio: "Ha provato a baciarmi..."

La reazione di Maurizio e il nuovo cavaliere di Gemma Galgani

“Sei una donna estremamente complicata e non è facile comunicare con te. Capisci le cose dieci minuti dopo che le ho dette, forse è una questione di età. Comunque, ti ho accompagnato in ospedale quando hai avuto il problema all’occhio, mi sembra di averti dato attenzioni”, è stata la pronta reazione di Maurizio che ha poi accettato la scelta di Gemma.

Chiusa la conoscenza con Maurizio, per la dama di Torino, nel corso della puntata che dovrebbe andare in onda oggi, ci sarà una gradita sorpresa. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma conoscerà un nuovo cavaliere che deciderà di conoscere.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Veronica Raimondi ha scelto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA