GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ “Ho trascorso una serata a casa con Maurizio…”

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne e si scaglia contro Gemma Galgani che le punta il dito contro accusandola di rovinare tutte le sue conoscenze. “Mi dai una colpa che non è mia. Maurizio non è proprio interessato a te. Tante coppie vengono criticate, ma non scappano. Devi ammettere che i cavalieri non ti vogliono e non devi dare la colpa a me”, afferma Tina Cipollari. Gemma racconta di aver trascorso una piacevole serata a casa con Maurizio con cui, però, non c’è ancora stato un approccio fisico. “Siamo stati a casa sul divano a guardare la televisione, abbiamo fatto i pop-corn”, racconta Gemma che poi si scontra con Valentina, una dama di 34 anni che è pronta ad uscire con Maurizio. “A te piacciono tutti. Ti fa le battutine tipo dormiamo insieme? A me le fa spesso”, afferma Valentina scatenando la rabbia di Gemma che si scaglia contro la rivale. “Pensa a te e non parlare dei miei sentimenti. Sei falsa”, ha concluso Gemma ribadendo di essere molto interessata a Maurizio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TRE CAVALIERI PER GEMMA GALGANI

Una nuova puntata di Uomini e Donne sta per cominciare e tutto riprenderà da Gemma Galgani. La dama del trono over sta continuando a conoscere Biagio e Maurizio, due cavalieri più giovani di lei con cui Gemma sta provando delle belle emozioni. Se con Biagio la frequentazione, tra alti e bassi, va avanti da diverso tempo, quella con Maurizio è iniziata da poche settimane. Il nuovo cavaliere che ha spiegato di non considerare la differenza d’età un problema, ha spiegato di voler conoscere ancora Gemma anche se non ha intenzione di rinunciare a conoscere altre dame tra le quali Valentina. La Galgani, pur essendo consapevole di dover dividere le attenzioni di Maurizio e Biagio con altre dame, non ha intenzione di rinunciare alle entrambe conoscenze. Nella puntata odierna, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni di Isa e Chia, alla corte della dama di Torino, dovrebbe sbarcare un altro cavaliere.

GEMMA GALGANI E LE SUE CONOSCENZE A UOMINI E DONNE

Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani il cui fascino continua a colpire anche uomini più giovani. Dopo aver frequentato Nicola Vivarelli che ha successivamente lasciato il trono over, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate da Isa e chia, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, alla corte di Gemma, dovrebbe arrivare un cavaliere 41enne. L’arrivo di un nuovo pretendente conquisterà Gemma che deciderà di farlo restare per poterlo conoscere e frequentare. Le conoscenze della dama storica del trono over, dunque, aumentano. Tra Biagio, Maurizio e il 41enne, chi conquisterà il cuore di Gemma? La dama riuscirà finalmente a trovare l’amore che aspetta da tanto tempo?



