Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo Paolo, volta pagina con Biagio…

Gemma Galgani torna a fare i conti con le delusioni d’amore senza, tuttavia, rinunciare al suo desiderio di trovare un principe azzurro con cui vivere una vera favola. La dama di Torino, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, è stata la protagonista di un pesante confronto con il cavaliere Paolo che, dopo aver chiamato la redazione chiedendo di poterla conoscere e corteggiare, dopo alcune uscite, ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione. “Non mi piaci”, sono state le parole di Paolo che non avrebbe gradito la presenza di Gemma e alcuni suoi atteggiamenti. Una grande delusione per la dama di Torino che, in studio, non è riuscita a trattenere le lacrime scontrandosi duramente anche con Tina Cipollari che l’ha incolpata di allontanare gli uomini con i suoi modi di fare. Gemma, però, smaltita la delusione, è pronta a voltare pagina.

GEMMA GALGANI, BIAGIO E’ L’UOMO GIUSTO?

Chiusa la conoscenza con Paolo non senza lacrime, Gemma Galgani è pronta a voltare pagina. Biagio, uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne, ha già espresso il desiderio di conoscerla e, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la conoscenza subirà un’accelerazione improvvisa. La dama di Torino si lascerà travolgere dalla passione come svelano le anticipazioni della registrazione del 3 ottobre. Biagio, dunque, sarà il cavaliere che Gemma aspetta da anni? Anche questa conoscenza spingerà Tina Cipollari a commentare gli atteggiamenti della dama a cui non perdona niente. Dopo aver visto nascere tante coppie nello studio del dating show di Maria De Filippi, Gemma riuscirà a vivere la sua favola d’amore?



