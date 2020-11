Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Esce con Biagio, ma Maurizio la conquista…

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista di Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri dedicata alla sfilata femminile e che ha visto Gemma finire nel mirino di Tinì Cansino, nella puntata odierna del dating show di canale 5 si tornerà a parlare d’amore. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma tornerà a sedersi al centro dello studio. La sua vita sentimentale continua a regalare sorprese e, dopo l’appuntamento al mare con Biagio che ha deciso di riconquistare la sua fiducia, oggi la dama di Torino confesserà di avere anche un altro pretendente. Sognatrice e romantica come sempre, non fidandosi totalmente di Biagio che sta continuando a frequentare anche Sabina, Gemma ha deciso di uscire anche con Maurizio, un nuovo cavaliere del parterre del trono over, più giovane di qualche anno. Come sarà andata la conoscenza tra i due?

GEMMA GALGANI TRA BIAGIO E MAURIZIO

Gemma Galgani tra Biagio e Maurizio. La dama del trono over continua a cercare l’amore e, dopo aver notato Maurizio nelle scorse puntate di Uomini e Donne e averlo invitato a ballare, è uscita con lui. Gemma non nasconde il proprio entusiasmo al punto che qualcuno ipotizza che si sia già innamorata. Come reagirà Biagio di fronte alla decisione della Galgani di uscire anche con il nuovo cavaliere? Biagio ammetterà di essere ancora confuso e di non riuscire a scegliere tra Gemma e Sabina. Quest’ultima, però, si mostrerà infastidita dal suo atteggiamento dichiarandosi pronta a chiudere la frequentazione. Gemma farà la stessa cosa scegliendo di continuare solo con Maurizio? Lo scopriremo tra pochissimo con la nuova puntata di Uomini e Donne.



