Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Felice di aver ritrovato Biagio”: ma lui bacia Sabina

Gemma Galgani di nuovo protagonista a Uomini e Donne. La dama del trono over, dopo essere rimasta in panchina nella scorsa puntata non essendo uscita con nessun cavaliere a causa del mal di testa di Mario che ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari, ha accettato di uscire nuovamente con Biagio. Con quest’ultimo aveva deciso di chiudere, ma dopo la scorsa puntata, qualcosa è cambiato. Biagio e Gemma si sono parlati al termine della scorsa registrazione. Durante la conversazione, Biagio ha proposto a Gemma di sentirsi e vedersi. La Galgani non chiude totalmente la porta e, in confessionale, confessa di essere rimasta infastidita dall’atteggiamento di Biagio che, in studio, non ha parlato dei messaggi che le ha inviato durante la settimana. Nonostante tutto, i due sono comunque usciti nuovamente.

GEMMA GALGANI E BIAGIO, GITA AL MARE

Gemma Galgani e Biagio si sono concessi una gita al mare. Il tutto è stato ripreso dal cavaliere che ha poi inviato le immagini alla redazione di Uomini e Donne. “Ieri sono stata molbo bene, spensierata e mi sono divertita tanto. E’ una persona propositiva, ricca di energia. Ci siamo ritrovati dopo uno stop molto forte e lui non si è comportato come quello offeso, ma mi ha cercata, ha fatto di tutto per rivedermi mentre io ero molto severa e dura nei suoi confronti”, racconta Gemma in studio. Dopo il pranzo con Gemma, Biagio è uscito a cena con Sabina. In studio, però, il cavaliere promette che sceglierà con chi continuare entro la settimana prossima. Biagio, però, a cena, bacia Sabina spiazzando Gemma.





