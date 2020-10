Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Francesco e Franco la corteggiano, Tina affonda

Due nuovi pretendenti per Gemma Galgani. Dopo aver ascoltato le paroe di Cristina, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne che l’ha esortata ad essere più positiva per poter trovare l’amore, la dama di Torino si accomoda al centro dello studio per conoscere due nuovi pretendenti. Il primo si chiama Francesco, ha 56 anni, è di Teramo ed è un pensionato che è stato conquistato dal fascino di Gemma. Franco, invece, è un operaio che dichiara di essersi innamorato di Gemma. “Prima del lockdown pesavo più di 90 kg. Poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito più di 20 kg perchè non mangiavo più e pensavo sempre a lei”, afferma Franco che scatena l’ironia di Tina Cipollari convinta che tutto finirà come al solito.

GEMMA GALGANI RIFIUTA FRANCESCO: “HA RAGIONE TINA CIPOLLARI”

Dopo aver ascoltato le parole di Francesco e Franco, Gemma Galgani decide di mandare a casa Francesco e di tenere Franco. Il cavaliere rifiutato dà così ragione a Tina Cipollari che aveva previsto quanto accaduto. “Francesco lei ha preferito Franco perchè è più giovane”, afferma Gianni Sperti. “Francesco sta tranquillo, tanto tra due anni la troverai ancora qui”, aggiunge Tina Cipollari. “Magari tornerò per corteggiare te”, risponde Francesco scatenando la reazione di Gemma Galgani. “Almeno ho scoperto prima che tipo di persona è visto che ha dato ragione a Tina Cipollari”, commenta Gemma infastidita dai commenti della bionda opinionista, ma anche dalle parole di Francesco che, dopo aver salutato tutti lascia lo studio.



