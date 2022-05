Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Giacomo chiude: “Una conoscenza non deve…”

Gemma Galgani e Giacomo: tutto finito a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne dell’11 maggio è stata aperta da Maria De Filippi chiamando al centro dello studio Biagio Di Maro e Giacomo. La presenza di quest’ultimo provoca un commento di Tina Cipollari che lo indica come “il fidanzato di Gemma”. Maria De Filippi, però, corregge la bionda opinionista spiegando che qualcosa è cambiato tra Gemma e Giacomo che avevano cominciato una conoscenza dopo la richiesta di lui di uscire insieme. Dopo alcuni appuntamenti, però, Giacomo ha deciso di fare un passo indietro.

Uomini e donne, Ida Platano sostituta di Gemma Galgani? / "Non mi sento vittima.."

Giacomo spiega di essersi trovato bene con la dama di Torino aggiungendo, però, che non è scattato nulla con Gemma. “Non tutte le conoscenze devono concludersi con un amore”, ha spiegato Giacomo. Gemma non nasconde la delusione e a consolarla ci pensa Veronica Rimondi.

I consigli di Veronica Rimondi per Gemma Galgani

Gemma Galgani racconta di aver vissuto delle piacevoli serate con Giacomo spiegando di non aspettarsi tale decisione dal cavaliere. La tronista Veronica Rimondi, di fronte alla delusione di Gemma, consiglia la dama di Torino a non dare importanza che non meritano citando l’episodio di Franco che non la raggiunse in stazione nonostante il suo viaggio.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Primo bacio con Giacomo?

“Per Franco sono stata un esperimento sociale. Non mi parlare proprio più perchè dovevi fare i confronti tra Gemma persona e Gemma personaggio. Non faccio la cavia con te“, dice la Galgani a Franco. “Con Giacomo sono stata bene e poi mi dice che non è scattato niente. Non c’erano i presupposti per una chiusura, ma va bene così”, conclude Gemma.

