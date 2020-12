Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Ho fatto l’amore con Maurizio”. Tina…

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda oggi su canale 5. Dopo il momento dedicato a Gianluca De Matteis che annuncerà la decisione di abbandonar trono, la puntata dovrebbe continuare con il momento dedicato a Gemma Galgani. La dama di Torino sta vivendo un momento magico. Merito della conoscenza con Maurizio che le sta donando quella gioia e quell’energia che non sentiva da diverso tempo. Dopo i primi appuntamenti in seguito ai quali Gemma si era lamentata per un certo distacco del cavaliere 50enne ammettendo di volere qualcosa in più dal loro rapporto, Maurizio si è sbilanciato accettando anche di andare a cena a casa sua. Una cena che si è conclusa con un lungo e passionale bacio. Maurizio, poi, ha spiazzato Gemma durante la scorsa puntata quando, dopo il gavettone che le ha fatto Tina Cipollari, è stata raggiunta dal cavaliere dietro le quinte. Il rapporto si sta evolvendo sempre più come annuncerà nella puntata di oggi.

GEMMA GALGANI INNAMORATA DI MAURIZIO?

Grandi novità nella vita di Gemma Galgani. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi, potrebbe esserci il momento che il pubblico del dating show di canale 5 attende con ansia. La scaletta precisa non c’è ancora, ma Gemma potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare i dettagli della notte d’amore vissuta con Maurizio. Come reagirà Tina Cipollari di fronte alla confessione della Galgani? La bionda opinionista è sempre stata convinta che tra Gemma e Maurizio sarebbe finita presto. La confessione della dama di Torino le farà cambiare idea? Si sentirà pronta ad accettare la storia di Gemma e Maurizio?



