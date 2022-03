Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Ho mostrato tutto di me”. Tina sbotta: “Ridicola”

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne del primo marzo. “E’ una puntata particolare“, svela Maria De Filippi annunciando il filmato che Gemma ha realizzato. Un filmato dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato. La giornata di Gemma si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perchè sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino.

Il filmato continua con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della giornata. Mi piacerebbe essere qua con il mio amore e ballare in mezzo alle onde“, aggiunge ancora la dama. Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Il filmato di Gemma fa infuriare Tina Cipollari che considera l’atteggiamento della dama di Torino “ridicolo”. A difendere la Galgani è Ida Platano: “è bello vedere una donna della sua età che crede ancora nell’amore”. Anche Gianni Sperti difende Gemma: “Non è ridicola, ha semplicemente lanciato l’annuncio ai suoi futuri pretendenti”.

“Gemma, nonostante tutte queste qualità che sbandieri da anni, non ti vuole nessuno”, commenta Tina dopo l’ingresso in studio di Gemma Galgani. “Ho fatto questo video per farmi vedere totalmente e questa sono: sportiva e romantica”, replica la Galgani che ribadisce di credere ancora nell’amore.

