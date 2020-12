Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Invita a casa sua Maurizio, ma il cavaliere…

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, mercoledì 9 dicembre. La dama di Torino sta continuando a frequentare Maurizio, il cavaliere per cui sembrerebbe aver perso la testa e, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà la protagonista di un confronto nel corso del quale non mancheranno le polemiche. Gemma, infatti, ha deciso di invitarlo a cena a casa sua. La dama, già nelle scorse puntate di Uomini e Donne aveva ammesso di essere molto presa da Maurizio il quale, parlando din un contatto fisico che hanno avuto al termine di una cena, ha parlato di “un bacio rubato” deludendo la dama di Torino. Gemma, però, non si è arresa e nella puntata in onda oggi ci saranno clamorose novità.

GEMMA GALGANI RIFIUTATA DA MAURIZIO?

Gemma Galgani avrebbe voluto trascorrere una serata in compagnia di Maurizio nell’intimità della propria casa, ma come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il cavaliere, in studio, affermerà di non aver colto l’invito di Gemma preferendo, così, andare a cena con lei, ma in un luogo pubblico. La spiegazione di Maurizio scatenerà durissime reazioni in studio. Ad attaccare il cavaliere sarà, in particolare, Valentina, la dama 34enne che stava uscendo proprio con Maurizio. Valentina accuserà il cavaliere di non essere mai stato realmente interessato a Gemma e di essersi avvicinato a lei solo per strategia. Sarà un’accusa durissima quella di Valentina a cui Maurizio risponderà con lo stesso modo portando in puntata una serie di screenshot su alcune frequentazioni della dama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA