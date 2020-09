Gemma Galgani, Uomini e Donne/ La conoscenza con Paolo continua, ma Nicola…

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama torinese del dating show è l’assoluta protagonista della puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 15 settembre. Gemma ha deciso di dare una svolta alla propria vita regalandosi un lifting e chiudendo definitivamente il suo rapporto con Nicola Vivarelli. Al suo cospetto è così arrivato Paolo, un arzillo signore di 62 anni, energico e con tanta voglia di vivere che è stato da tutti ribattezzato come Mister Lamas per i capelli lungo e lo stile un po’ rockettaro che ricorda l’attore Lorenzo Lamas. Nonostante la nuova conoscenza con Paolo, Gemma Galgani continua a mostrarsi gelosa di Nicola Vivarelli che, dopo la decisione della dama di Torino di voltare definitivamente pagina, ha deciso di cominciare a conoscere nuove dame. Una decisione che, tuttavia, provoca la gelosia della Galgani.

GEMMA GALGANI ATTACCATA DA TINA CIPOLLARI

Nicola Vivarelli ha deciso di dare una possibilità a Valentina Autiero che, dalla scorsa stagione, ha sempre mostrato un interesse nei suoi confronti ribadendo il tutto anche nella puntata trasmessa ieri 14 settembre. La conoscenza tra Nicola e Valentina provoca la gelosia di Gemma che, tuttavia, sta continuando a conoscere Paolo, conosciuto da tutti come Mister Lamas. L’atteggiamento di Gemma scatena la reazione di Tina Cipollari che non perde tempo per attacare la dama di Torino, rea di non essere realmente interessata a Paolo al punto da mostrarsi gelosa di Nicola che, a sua volta, non solo delude Valentina, ma rifiuta di conoscere altre dame, convinto di dover portare ancora rispetto alla Galgani.



