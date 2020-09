Gemma Galgani, Uomini e Donne/ La drastica scelta scatena l’ira di Tina Cipollari

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne. La nuova settimana del dating show di canale 5 si aprirà con lo spazio dedicato alla dama di Torino. Protagonista assoluta della trasmissione sin dalla prima puntata, Gemma è tornata al centro dell’attenzione con la nuova stagione. Dopo il lifting che ha deciso di regalarsi per sentirsi meglio con se stessa, non solo ha chiuso la conoscenza con Nicola Vivarelli, ma ha deciso di turffarsi immediatamente nella conoscenza con il nuovo cavaliere Paolo, immediatamente ribattezzatto Mister Lamas per i capelli lunghi e il look rock, molto simile a quello dell’attore Lorenzo Lamas. Gemma e Paolo sono già usciti insieme e tra i due sembrava esserci un bel feeling, ma nella puntata odierna, Gemma prenderà una drastica decisione che farà infuriare Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON PAOLO

Nuovo sfogo di Gemma Galgani a Uomini e donne. La puntata odierna si aprirà con le parole di Gemma dietro le quinte. Come sempre, le dichiarazioni della dama di Torino scateneranno la reazione di Tina Cipollari che non perderà l’occasione per scagliarsi nuovamente contro la Galgani che, in studio, annuncerà di voler chiudere la frequentazione con Paolo. Come svelano le anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, nonostante un bacio e il feeling che sembrava esserci, Gemma, d’accordo con Paolo, giungerà alla conclusione di non poter dare un futuro alla conoscenza. La drastica decisione della Galgani scatenerà così l’ennesima dibattito in studio con Tina che punterà nuovamente il dito contro la dama di Torino a cui non concede sconti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA