Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lacrime e delusione per Maurizio?

Nuova delusione per Gemma Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino continua a non trovare pace in amore e anche con Maurizio il rapporto sembra ad un passo dalla fine. Gemma, infatti, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, si ritroverà di fronte a Maurizio il cui atteggiamento porterà anche Maria De Filippi ad avere dei dubbi nei suoi confronti al punto da pensare ad un piano per smascherarlo, ma cosa accadrà nel dettaglio a Gemma? La dama si lascerà andare ad uno sfogo ammettendo di essere rimasta male di fronte all’atteggiamento di Maurizio che sembrerebbe più interessato a parlare di un quadro realizzato da un suo amico che al loro rapporto. Il racconto di Gemma scatenerà dubbi anche in Gianni Sperti e Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI TRA MAURIZIO E MARIA

Maurizio, tuttavia, non sta frequentando solo Gemma, ma anche la dama Maria. Il cavaliere e le due dame si ritroveranno così al centro di una puntata ricca di colpi di scena. Maria De Filippi, infatti, racconterà anche di alcune foto a petto nudo inviate da Maurizio a Maria richiamando, così, quanto accaduto tra la dama di Torino e il poeta Maurizio. Le parole di Maurizio e Maria nonchè il loro atteggiamento non convincerà affatto la conduttrice e i suoi opinionisti mentre Gemma non nasconderà l’ennesima delusione subita. Dopo l’addio a Maurizio Guerci, sperava di aver trovato un cavaliere con cui ricominciare. Sarà ancora così?



