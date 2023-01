Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lacrime in studio? Alessandro ammette che…

Gemma Galgani: nuova batosta sentimentale

Non c’è pace per Gemma Galgani che, nella puntata di Uomini e Donne del 17 gennaio, riceve una nuova batosta sentimentale. La dama di Torino, infatti, non trova pace e il principe azzurro appare ancora molto lontano. Gemma, nelle scorse puntate, aveva deciso di continuare a conoscere Alessandro, uno dei nuovi cavalieri del parterre che, tuttavia, sta conoscendo anche altre signore. Nella scorsa puntata, Alessandro, più giovane di Gemma, non aveva chiuso le porte alla dama promettendo che sarebbe uscito con lei. Oggi, nel corso della nuova puntata, Alessandro e Gemma si confrontano svelando cos’è successo tra loro.

Per la dama di Torino, tuttavia, la favola d’amore non c’è ancora. Alessandro, dopo aver conosciuto Gemma, ha preso una decisione che non è assolutamente quella che si aspettava la dama.

Gemma Galgani e Alessandro: solo un’amicizia a Uomini e Donne

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Alessandro spiega di aver capito di volere Gemma solo come un’amica. Nessun coinvolgimento sentimentale da parte del cavaliere che, pur provando ammirazione per Gemma, spiega di vederla solo come un’amica. Una nuova batosta sentimentale per la dama che non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita.

Con Gemma, dunque, può esserci solo un’amicizia, ma cosa accadrà con Cristina, Pamela e Desdemona? Il cavaliere chiude la frequentazione sentimentale con la dama di Torino, ma non chiude le porte alle altre signore.

