Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lacrime in studio? Tutta colpa di Alessandro

Protagonista indiscussa di Uomini e Donne dalla prima puntata del trono over, Gemma Galgani ha avuto diversi amori all’interno della trasmissione di Maria De Filippi anche se il più importante resta quello vissuto con Giorgio Manetti che ha fatto fatica a dimenticare dopo la scelta di chiudere. Dopo l’addio a Giorgio Manetti, Gemma ha frequentato altri uomini conosciuti all’interno del programma, ma con nessuno è riuscita a costruire una storia importante al punto da portarla a dire addio alla trasmissione. Tornata nel parterre nella stagione attualmente in onda, la dama di Torino sta provando a conoscere nuovi cavalieri.

L’ultimo è Alessandro, arrivato nel programma alcune settimane fa e che ha cominciato a conoscere diverse dame tra cui proprio Gemma. Nonostante la differenza d’età, Alessandro, tallonato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha ammesso di provare un interesse per Gemma e di volerla conoscere ma nel corso della puntata in onda oggi ci sarà il colpo di scena.

La delusione di Gemma Galgani

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Gemma Galgani torna al centro dello studio per un confronto con Alessandro che annuncia di voler avere con lei solo una frequentazione amichevole. Nessun coinvolgimento sentimentale per Alessandro nei confronti di Gemma che accetterà la decisione del cavaliere, ma come reagirà? Si lascerà andare alle lacrime o accetterà la decisione senza battere ciglio?

Gemma, dunque, continua a non trovare pace in amore anche se lei non si arrende e continua a conoscere pretendenti nella speranza di poter trovare finalmente il suo principe azzurro che, per il momento, non è ancora arrivato. Riuscirà a trovarlo entro la fine della stagione?

