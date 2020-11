GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE/ “Insinui che con Giorgio…”

Gemma Galgani piange per Biagio. “Al telefono mi dici delle cose e poi. Dovevi corrermi dietro davanti alle altre due. Mi fai sentire inferiore a loro. Vai a vendere le mozzarelle. Di umiliazioni, qui dentro, ne ho subite, ma con te sono rimasta ammutolita”, si sfoga in lacrime la Galgani dietro le quinte. Le lacrime di Gemma, però, non convincono Tina Cipollari. “Ma cosa piange per una conoscenza? Non è fidanzata. Lui dovrebbe uscire con quattro donne e non con due”, commenta la bionda opinionista. “Gemma è una donna insoddisfatta e con le lacrime finte. Non si è mai vista una donna senza lacrime”, aggiunge Tina. “Devi finirla. Ogni lacrima ha un motivo. Quando incontri Giorgio, non parlare di me”, replica la Galgani. “Ma chi parla di te. Giorgio ha una bellissima storia con Caterina. Sto per fare partire una sedia. Sei maleducata e scorretta, sono quattro anni che insinui che io abbia una tresca con Giorgio”, sbotta la Cipollari prima di uscire dallo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI PIANGE A UOMINI E DONNE

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Dopo l’addio di Valentina Autiero che ha lasciato la trasmissione con Germano per provare a costruire una vera storia d’amore, nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, sarà trasmessa la prima parte della puntata registrata lo scorso 18 ottobre. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata si aprirà con il consueto sfogo di Gemma Galgani che continua a scagliarsi contro Tina Cipollari, rea di renderle difficile la ricerca dell’amore con le sue frecciatine. Lo sfogo della dama di Torino, tuttavia, non riguarderà solo la bionda opinionista, ma anche Biagio, il cavaliere con cui sta uscendo e con il quale la conoscenza le causa molte delusioni.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON BIAGIO?

Il cuore di Gemma Galgani non trova pace. Uscendo con Biagio, la dama di Torino pensava di aver trovato un uomo che s’interessasse solo a le, ma il cavaliere sta continuando ad uscire anche con Maria e Sabina facendo anche delle sorprese importanti alle due signore. Nella puntata in onda oggi, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Gemma si ritroverà di fronte all’ennesima delusione sentimentale. Sabina, la sua rivale, infatti, rivelerà di essere stata raggiunta da Biagio a casa e di essere arrivata in studio in sua compagnia. Con Sabina, dunque, Biagio fa sul serio? Una rivelazione, quella di Sabina, che causa molta amarezza in Gemma che, nuovamente delusa dall’atteggiamento del cavaliere, lascerà il centro dello studio tornando al proprio posto. La Galgani chiuderà definitivamente con Biagio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA