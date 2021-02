GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: “La nonna di Cicciolina…”

Duro scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista, dopo aver ascoltato lo sfogo di Gemma, non perde tempo puntandole il dito contro appena arriva in studio. “Un applauso alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiato con la sua presenza. Ti sta bene il cerchietto ed è proprio adatto alla tua età. Quando dici che sminuisco i tuoi momenti belli, quali sono? I confessionali in cui piangi per un uomo che da tre settimane ti ha detto che non ti vuole più?”, chiede Tina Cipollari. “Per l’ennesimo anno accusi me dei tuoi fallimenti sentimentali. Fatti un esame di coscienza e poi ne riparliamo. Ridicola. Quale uomo può prendere in considerazione una donna che si mette il cerchietto?”, sbotta la bionda opinionista. “Vivi male la tua vita perché vuoi andare oltre la natura. Sei una donna di 72 anni che deve fare i conti con la propria età”, aggiunge ancora Tina. “Calmati e basta. Questa coroncina è per te, per le tue battute”, ribatte Gemma. “La devi finire. Pensa a quando avrai la mia età se riuscirai ad essere come me”, aggiunge la Galgani (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI, SCONTRO CON MAURIZIO

Nuovi problemi per il cuore di Gemma Galgani che nella puntata di Uomini e Donne di oggi torna al centro dello studio con le sue vicende sentimentali. Dopo le emozioni che ha regalato la scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, oggi, torneranno d’attualità le polemiche. La dama di Torino, chiuso il capitolo Maurizio Guerci, ne ha aperto un altro insieme al cavaliere omonimo del suo ex. Con il nuovo Maurizio, la frequentazione è appena cominciata, ma per Gemma, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, pare ci siano già delle delusioni in arrivo. Nella puntata di oggi, la Galgani racconterà di avere molti dubbi sull’interesse di Maurizio. A scatenarli sarebbe stato un quadro realizzato da un amico di Maurizio il quale non avrebbe reagito bene di fronte alla scelta di Gemma di non parlarne. Tuttavia, ad aumentare i dubbi di Gemma sarà la presenza della dama Maria.

MAURIZIO PRENDE IN GIRO GEMMA GALGANI?

Gemma Galgani non nasconderà la propria delusione di fronte allo scambio di alcune foto tra Maurizio e la dama Maria. Il cavaliere avrebbe inviato a Maria alcune foto a petto nudo e la cosa scatenerà diversi sospetti in studio. Sia Maria De Filippi che Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno convinti che la cosa sia stata organizzata per avere visibilità in puntata. Nei confronti del cavaliere punteranno il dito in tanti credendo che Maurizio non sia realmente interessato a Gemma. Maria De Filippi deciderà d’indagare invitando il cavaliere ad avere un chiarimento con Gemma e Maria. Come reagirà, invece, la Galgani? Deciderà di andare comunque avanti o metterà fine alla frequentazione?



