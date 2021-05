Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Aldo e Isabella? Gianni Sperti…

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e donne nella puntata in onda oggi? L’appuntamento odierno con il programma di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, dovrebbe vedere Gemma nuovamente al centro dello studio. La dama di Torino, dopo aver frequentato per un po’ di tempo Aldo vedendolo solo come un amico, ha cambiato idea nelle scorse settimane. Tuttavia, a fare un passo indietro è stato Aldo che ha spiegato di vedere in Gemma solo un’amica. Una dichiarazione che ha spiazzato la dama di Torino che non ha nascosto di esserci rimasta male per la decisione di Aldo di rinunciare alla loro frequentazione. Nonostante la presa di posizione del cavaliere, tuttavia, Gemma Galgani tornerà a confrontarsi con Aldo chiedendo ulteriori spiegazioni.

Gemma Galgani, lite con Aldo? Gianni Sperti la difende

Il confronto tra Gemma Galgani e Aldo non porterà a nessuna novità. Tuttavia, a puntata il dito contro Aldo difendendo Gemma sarà Gianni Sperti. Secondo l’opinionista, Aldo ha frequentato Gemma fino a quando lei l’ha visto come un amico. Nel momento in cui la dama ha cominciato a provare un interesse diverso da quello amichevole, ha fatto un passo indietro. Durante il confronto con Aldo non mancherà anche una discussione con Isabella Ricci, la dama con cui è uscito Aldo e nei confronti della quale la dama di Torino comincia a mostrare segni d’insofferenza. Come sempre, nella discussione, ci sarà anche il commento di Tina Cipollari che, contrariamente a Gianni Sperti, non difenderà Gemma.

