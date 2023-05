Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Elio: lui le dà della scema e…

Gemma Galgani contro Elio a Uomini e Donne

La simpatia iniziale che Gemma Galgani nutriva per Elio Servo con cui è anche uscita ha lasciato spazio a scontri e dissapori. Dopo la lite scatenata da una foto pubblicata dal cavaliere del trono over su whatsapp, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma ed Elio danno vita ad un nuovo ed imperdibile scontro. Nella lite sono stati coinvolti anche Gabriella e Claudio, ma i veri protagonisti restano Elio e Gemma.

Il cavaliere che non concede sconti scontrandosi anche con Armando Incarnato e Tina Cipollari. La discussione tra la dama e il cavaliere del trono over, in particolari, raggiunge toni piuttosto accesi che danno vita alla durissima reazione della Galgani

Gemma Galgani ed Elio: la lite s’infiamma

E’ una discussione infuocata quella tra Gemma Galgani ed Elio Servo. Durante il botta e risposta, come svelano le anticipazioni, Elio dà della “scema” alla dama di Torino scatenando la durissima reazione di Gemma. Per nulla disposta ad accettare le parole del cavaliere, Gemma non resta in silenzio, ma minaccia di buttargli la ricotta a cui Elio è intollerante in faccia. Elio risponde che, qualora ciò dovesse accadere, la denuncerebbe.

Le parole del cavaliere scatenano così la durissima reazione di Gianni Sperti che difende Gemma e ammette di essere stanco di sentir parlare continuamente di denunce da quando in trasmissione è arrivato Elio.

