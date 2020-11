GEMMA GALGANI, LITE CON RICCARDO GUARNIERI A UOMINI E DONNE/ “Non fare prediche…”

Per Gemma Galgani, nello studio di Uomini e Donne, arriva Andrea, un signore romano di 41 anni che lavora nel mondo dell’abbigliamento e che ha avuto storie importantissime con donne più grandi. “Più grandi quanto?”, chiede Tina Cipollari. “Ho avuto rapporti con signore di 60 anni e ho avuto anche frequentazioni con ragazze più giovani. Sei gelosa che sia venuta a corteggiare Gemma?”, chiede Andrea a Tina. “Ho avuto un vero e proprio colpo di fulmine”, risponde ironicamente Gemma. “Sono qui per conoscere Gemma, mi piace la sua schiettezza e mi piacerebbe restare”, aggiunge Andrea. “Gemma ma te le vai a cercare. Un uomo di 41 anni non avresti neanche dovuto farlo entrare”, commenta Riccardo Guarnieri che si chiede perché un uomo di 40 anni corteggi donne più grandi come Gemma. “Non sono alla ricerca della visibilità come te”, attacca Andrea. “T’invito a costruire quello che ho costruito io”, replica Riccardo contro cui si scaglia la Galgani. “Tu hai costruito e distrutto tutto in questo studio. Io sono io e tu sei tu. Non mi fare la predica perché non sei la persona adatta a farle. Lasciami in pace”, sbotta Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI, L’ATTACCO DI MARIA

La conoscenza tra Gemma Galgani e Biagio continua. La dama del trono over di Uomini e Donne ha preparato la pizza per il cavaliere che è uscito anche con Sabina ammettendo di aver vissuto delle belle emozioni con entrambe. “Bugiardo, non hai mai una preferenza”, s’intromette Tina Cipollari convinta che il cavaliere non abbia un reale interesse per la dama di Torino che, pur non avendo ancora l’esclusiva e continuando ad uscire con Maurizio, sembra intenzionata a frequentarlo ancora. “Ma il ristorante dove hai portato Gemma è lo stesso dove abbiamo mangiato noi?”, chiede la dama scatenando la reazione di Gemma che viene difesa da Gianni Sperti. “Ma cosa te ne fre*a? Hai chiuso con Biagio ed ogni volta ti metti in mezzo per metterti in mostra“, commenta l’opinionista che si scaglia contro la dama.

GEMMA GALGANI, LITE CON SABINA PER BIAGIO

Gemma Galgani applaude le parole di Gianni Sperti e si scaglia, a sua volta, anche contro Sabina che sta uscendo, come lei, con Biagio. “Quando parla Maria non intervieni mai. Sembra che tra voi due ci sia un accordo”, sbotta la dama di Torino. “Parlo quando devo parlare, non per dire cavolate“, replica a sua volta la Galgani. Tina Cipollari, invece, si scaglia contro Biagio che, dopo molte settimane di frequentazione, ribadisce di non avere avuto alcun contatto fisico con Sabina. “Basta con queste storie finte. Siete dei buffoni“, dice Tina che non crede neanche a Sabina la quale ribadisce di aver solo baciato il cavaliere. “Vi vedete da diverso tempo e credo che tra voi ci sia qualcosa”, aggiunge Tina a cui dà ragione Gemma. “Anche perchè Biagio non è un uomo che sta fermo”, conclude la Galgani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA