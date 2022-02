GEMMA GALGANI E NADIA MARSALA, LITE A UOMINI E DONNE/ “Sei di una bassezza…”

Lite nello studio di Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Nadia Marsala tra cui non corre simpatia. “La solidarietà femminile non sai dove sta di casa perchè non rivolgi mai una parola o uno sguardo al parterre femminile, solo alla tua amica del cuore (Ida Platano ndr)”, spiega Nadia. “Non è vero perchè saluto sempre tutti“, replica Gemma. “Non è vero quello che dice Nadia perchè Gemma con me parla sempre”, puntualizza Elena. Nadia, inoltre, sottolinea come non avrebbe dovuto aspettare prima di corteggiare Massimiliano perchè “non sono mai stata la seconda di nessuno e tu aveva fatto solo un balletto per lui. Non sapevo che avresti fatto l’esterna con lui”, dice ancora Nadia.

“Io sono vera, tu sei falsa“, sbotta Gemma. “Arrenditi. Hai puntato Massimiliano perchè piace a me“, controbbatte Nadia. “Forse è a te che piacciono gli uomini che piacciono a me. Ti rendi conto di che bassezza sei? Sei disumana”, si difende la Galgani. “Ti faccio parlare perchè sei penosa”, conclude Nadia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani contro Nadia Marsala, lite a Uomini e Donne

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo momento dedicato a Gemma Galgani. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, il nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi dovrebbe aprirsi con Gemma, protagonista di una discussione con Nadia Marsala con cui ha già avuto diversi battibecchi a causa di Massimiliano, il cavaliere con cui Gemma è uscita una volta e che ha preferito concentrarsi sulla conoscenza con Nadia con cui il rapporto sta andando avanti. Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Gemma e Nadia discuteranno per un’intervista rilasciata dalla Galgani al magazine ufficiale della trasmissione.

Dalle anticipazioni pare che Nadia discuterà con Gemma che, nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, l’avrebbe accusata di non essere solidale con le altre donne. La marsala chiederà spiegazioni e nella discussione sarà coinvolta anche Tina Cipollari.

L’intervista di Gemma Galgani su Nadia Marsala

Cosa ha dichiarato precisamente Gemma Galgani al magazine ufficiale di Uomini e Donne su Nadia Marsala? “Non la considero un’amica e ho smesso di credere alla solidarietà femminile, almeno nel parterre in studio: mi è sembrato si dimostrasse, fin dall’inizio, stranamente interessata proprio alle mie conoscenze maschili, che casualità! E dopo la delusione di Leonardo che tutti sappiamo, l’arrivo di un uomo per me così interessante come Massimiliano mi aveva davvero riacceso l’interruttore dell’entusiasmo”, ha dichiarato la Galgani.

Nell’intervista, inoltre, la dama di Torino ha citato anche la situazione che ha coinvolto Massimiliano. “Al posto di Nadia avrei aspettato di vedere l’evolversi della nostra conoscenza che non avrebbe richiesto molto tempo, perché in due o tre uscite avremmo capito subito se c’erano le basi per iniziare o meno una relazione. Da donna matura in tutti i sensi poi, vedendo che io ero molto interessata a Massimiliano – mentre lei ha dichiarato di essere più che altro attratta dalla sua simpatia – mi sarei messa un attimo in disparte, dedicando le mie attenzioni al signore che aveva sceso le scale per lei. Sarebbe stato un comportamento più elegante, coerente e rispettoso”.

