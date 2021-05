GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Isabella, Tina sbotta: “Sei gelosa e…”

Gemma Galgani e Isabella Ricci sono due donne molto diverse e tra le due aumenta la rivalit. “Sei gelosa di Isabella. Sapevi che da giovane è stata un’importante modella?” chiede Tina Cipollari stuzzicando Tina che ribadisce la propria stima nei confronti di Isabella. “Starei ore ad ascoltarla. E’ una donna di grande spessore”, dice ancora la bionda opinionista mentre Gemma è convinta di avere davanti una donna fredda e poco passionale. Isabella, per, sottolinea come questo sia un suo pensiero spiegandole che la percezione che hanno avuto gli uomini con cui è uscita è stata un’altra. “So come ci si sente quando si è innamorati. si è più belle, sorridenti e si va d’accordo con tutti. Siccome mi ricordo queste sensazioni, vorrei riviverle ed è per questo che non bacio tutti”, conclude la Ricci prima di ballare con Andrea, il cavaliere che sta frequentando (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari per Isabella Ricci

Gemma Galgani teme Isabella Ricci? Secondo Tina Cipollari, la dama di Torino sarebbe gelosa di Isabella il cui arrivo avrebbe creato dubbi e timori nella dama storica del trono over. “Detesti e sei gelosa di Isabella. La temi da quando è arrivata”, afferma Tina. “Non condivido il suo atteggiamento. La considero una donna fredda e poco passionale, ma da qui all’odiare una persona ne passa”, afferma Isabella. Gemma, inoltre, punta il dito contro Gianni Sperti, reo di “avere due pesi e due misure”. “Due persone che escono da un po’ dovrebbero almeno darsi un bacio. Con Isabella non è accaduto e Gianni non le chiede niente”, sottolinea la Galgani. “Non glielo chiedo perchè è fatta diversamente da te. Siccome so come sei fatta ti chiedo se hai baciato l’uomo con cui esci. Isabella è fatta diversamente“, ribatte Sperti.

Gianni Sperti e Tina Cipollari si schierano con Isabella Ricci: lite con Gemma Galgani

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che Isabella Ricci sia una donna sincera e vera. Un pensiero che non condivide, invece, Gemma che la considera “una donna strategica. Non ti lasci andare nelle conoscenze per restare fedele a te stessa”. Maria De Filippi prova a capire il punto di vita di Gemma Galgani: “Quindi avrebbe preso Uomini e Donne come una terapia psicologica?“, chiede la conduttrice scatenando la reazione divertita del pubblico. “Ognuno ha il proprio modo di conoscere una persona. Sono uscita con Andrea quattro volte, ma sto per prendere una decisione così potrai stare più tranquilla. Quello che vedi è quello che sono”, conclude Isabella.

