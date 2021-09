Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari e Isabella Ricci?

Gemma Galgani apre la nuova settimana di Uomini e Dnne? La dama di Torino, protagonista delle prime puntate della nuova stagione del dating show di canale 5, torna al centro dello studio per conoscere nuovi corteggiatori? Giunta alla sua undicesima stagione, Gemma è tornata in studio con tanta fiducia. La dama, infatti, continua a credere nell’amore e si augura di trovare nel corso dei mesi il principe azzurro che aspetta da tempo.

Tuttavia, finora, per la dama di Torino non solo non sono arrivati nuovi pretendenti, ma nuovi signori del parterre del trono over non hanno espresso interesse nei suoi confronti. Gemma, infatti, dopo la decisione del primo cavaliere di non accettare il suo numero di telefono, ha accettato anche la scelta di Kerry che ha ammesso di essere interessato ad un altro tipo di donna.

Gemma Galgani, la rivalità con Isabella Ricci

La prima settimana di Gemma Galgani è stata caratterizzata soprattutto da diverse discussioni. Oltre a quelle con Tina Cipollari che ha commentato la sua scelta di rifarsi il seno, la dama di Torino ha anche discusso con Isabella Ricci con cui non riesce ad andare d’accordo.

Isabella, nelle scorse ore, sui social, ha scritto: “Ciao Amiche ! Io ho 62 anni e ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere. Dai gioielli, al trucco, ai vestiti e a tutto ciò che è apparenza. La parola d’ordine è: semplicità !

Sarete molto più belle”. Sarà motivo di un nuovo scontro?

