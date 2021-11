GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Arriva Francesco “l’Africano”. Tina Cipollari…

Tina Cipollari apre la nuova puntata di Uomini e Donne facendo ascoltare a Gemma Galgani il brano “Sei rimasta sola”. Maria De Filippi decide così di anticipare l’ingresso di un nuovo pretendente per Gemma. “Mi chiamo Francesco detto l’Africano perchè ho vissuto tanti anni in Africa per lavoro. Ho collaborato con Emergency e, poco tempo fa ho perso un grandissimo amico come Gino Strada di cui ho una profonda stima“, spiega il signor Francesco che poi spiega di essere divorziato, di avere du figli e di essere nonno di quattro nipoti. “Avendo vissuto in Africa non conosci tutta la storia di Gemma?“, chiede Tina Cipollari. “Conosco la storia di Gemma e vorrei approfondire la conoscenza”, risponde il cavaliere. “Vorrei conoscere una donna che mi piace e saresti tu e vorrei una donna con cui condividere il mio percorso”, aggiunge il cavaliere. Gemma decide di farlo restare per conoscerlo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuovo pretendente per Gemma Galgani

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata. In attesa di scoprire cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Gemma sta superando la delusione vissuta con Costabile. Nonostante la decisione del cavaliere di chiudere definitivamente la conoscenza, la dama non si arrende ed è pronta a fare nuove conoscenze.

Dalle anticipazioni delle prossime registrazioni che trapelano sul web, pare che a conoscere Gemma arriverà un nuovo cavaliere. Sognatrice, romantica e desiderosa di vivere una vera favola come quella che hanno vissuto tante dame e tanti cavalieri, Gemma accetterà di conoscere il suo nuovo pretendente? Sarà quello giusto?

Gemma Galgani e le liti con Tina Cipollari

Come da consuetidine, non mancherà la solita discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista e la dama del trono over discutono puntualmente per le scelte sentimentali della dama di Torino. Accadrà lo stesso anche nella puntata in onda oggi? In attesa di scoprirlo, Raffaella Mennoia ha svelato un retroscena sul rapporto tra Tina e Gemma in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

“Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”, ha detto l’autrice storica del dating show di canale 5.



