Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari? La sfilata scatena…

Non c’è sfilata senza Gemma Galgani a Uomini e Donne. La stagione del programma di Maria De Filippi sta per concludersi, ma c’è ancora tempo per vedere una nuova sfilata femminile. Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, le dame torneranno in passerella per far sognare il pubblico, ma anche i cavalieri del parterre, chiamati a votare la performance delle dame che hanno scelto di trasformarsi in modelle per un giorno. Il tema della sfilata di oggi è “Sogno di una notte di mezza estate”. Sulla passerella, naturalmente, salirà anche Gemma Galgani la cui esibizione sarà commentata da Tina Cipollari.

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Gemma in crisi!

Gemma Galgani sfila, Tina Cipollari commenta e scoppia la lite

Come accaduto nelle precedenti sfilate, anche in quella in onda oggi, Gemma Galgani riuscirà a trovare il modo per stupire tutti. Per far sognare i cavalieri chiamati ad esprimere il proprio voto, come svelano le talpe del Vicolo delle News, Gemma ballerà il can can mostrando la sua coulotte rosa. Il gesto scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari che punzecchierà la dama di Torino dando vita ad un botta e risposta che coinvolgerà anche gli altri protagonisti del parterre. in particolare, Nicola Vivarelli difenderà Gemma, ma le sue parole scateneranno la lite con Armando Incarnato.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione oggi, 3 aprile: Massimiliano in esterna..Tina Cipollari Vs Gemma "Sei stata l'amante di Walter Chiari"/ Lei nega "Dissi che.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA