Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Maurizio Guerci ancora interessato? Lui la respinge

Le anticipazioni della nuova puntata di “Uomini e Donne”, diffuse dal sito IlVicoloDelleNews, rivelano che la storica dama Gemma Galgani ha cercato di riavvicinarsi a Maurizio Guerci. Ricordiamo che proprio quando la relazione tra i due aveva cominciato a ingranare, il cavaliere è sparito durante le feste di Natale. Al ritorno in studio, ha comunicato di non voler più frequentare la dama torinese. Durante la registrazione di ieri, mercoledì 13 gennaio, Gemma ha raccontato che dopo la precedente registrazione Maurizio si è avvicinato a lei per confortarla. La dama, ancora presa dall’uomo, ha quindi creduto di rivedere nei suoi occhi l’interesse iniziale. Maurizio, chiamato al centro dello studio per un confronto con la dama, ha subito smentito Gemma, dicendo di non voler riallacciare i rapporti con lei.

Gemma Galgani e Maurizio Guerci: nessun riavvicinamento

Seduto al centro dello studio di Uomini e Donne, Maurizio Guerci ha voluto precisare di essersi avvicinato a Gemma Galgani dopo la precedente puntata solo per l’affetto che prova per lei e per ciò che hanno vissuto insieme. Gemma, di tutta risposta, ha insinuato che l’allontanamento di Maurizio sia dovuto a pressioni esterne, legate alla loro diffirenza di età. L’uomo ha negato e in sua difesa è arrivata Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica di Gema, che ha accusato la dama di essere troppo appiccicosa e di fare troppe storie quando un cavaliere decide di mollarla. Alla fine Gemma Galgani ha deciso scambiarsi il numero con due signori: Maurizio, che è uscito con Maria e si sono anche dati un bacio a stampo, e il giovane Gianluca, con il quale si era già scambiata qualche messaggio.



