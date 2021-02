Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Maurizio sceglie Pamela e Nicole, lei…

Gemma Galgani non riesce a dimenticare Maurizio Guerci. La dama del trono over di Uomini e Donne torna ad essere la protagonista della puntata di oggi del programma di Maria De Filippi con un look nuovo e primaverile con cui ha intenzione di dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita. La fine della storia con Maurizio Guerci ha lasciato il segno sul cuore di Gemma che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi. La dama, infatti, continua ad essere convinta che la rottura sia stata causata da fattori esterni. In particolare, Gemma continua a puntare il dito sulla differenza d’età e sulla presenza di una presunta donna accanto al cavaliere. Ipotesi, quest’ultima, che è stata smentita dallo stesso Maurizio. Nella puntata di oggi, così, Gemma torna ad accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con il cavaliere e non solo.

GEMMA GALGANI LANCIA LA SFIDA A PAMELA BARRETTA E NICOLE

Maurizio Guerci, chiuso il capitolo Gemma Galgani, si sta guardando intorno e, la bellezza di Pamela Barretta e Nicole non è passata inosservata. Maurizio, infatti, ha chiesto il numero ad entrambi e, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma si confronterà con il cavaliere chiedendogli come abbia potuto chiedere il numero di telefono a due donne molto più giovani dopo aver chiuso con lei. Le parole della Galgani daranno il via ad un confronto tra Maurizio, Pamela e Nicole. Non mancheranno gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non perderà occasione per punzecchiare Gemma e lanciarle frecciatine.



