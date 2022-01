Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Mi piace Massimiliano”: Tina Cipollari sbotta

La puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio si apre con la presentazione di Giovanni, il cagnolino di Maria De Filippi. Spazio, poi, alle vicende dei protagonisti del trono over. La conduttrice parte da Gemma Galgani che, dopo la scorsa puntata, ha raggiunto il cavaliere Massimiliano con cui ha fatto un’esterna. “Mi piace ed è normale che cerchi di conquistarlo”, spiega la dama di Torino scatenando la reazione di Tina Cipollari. “Ma pensi di conquistare un uomo che neanche conosci mettendo in mostra la plastica?”, chiede la bionda opinionista che non condivide l’atteggiamento di Gemma.

“Non capisce più niente Maria, è già proietta a stasera quando lo vedrà”, aggiunge Gianni Sperti. “Lei crea sempre queste storie a senso unico. Prima di sbilanciarti perchè non aspetti di capire se anche dall’altra parte ci sia un interesse? Possibile che alla tua età non hai ancora capito che devi farti desiderare? Anche se hai avuto un colpo di fulmine, devi aspettare e tirare fuori tutto un po’ alla volta“, aggiunge ancora la bionda opinionista.

Gemma Galgani, nuova delusione a Uomini e Donne

Dopo aver manifestato la propria gioia per l’incontro con Massimiliano, Gemma Galgani riceve la notizia che stronca il suo entusiasmo. “Massimiliano è uscito anche con Nadia“, svela Maria De Filippi. “Gemma non ha il monopolio ed ora sceglierà lui tra me e lei”, ha commentato la signora Nadia. “Il signor Massimiliano non è sceso per Gemma altrimenti non mi sarei mai sognata di toccarlo”, aggiunge ancora la dama.

“Io, però, mi sono sbilanciata”, replica Gemma che non nasconde lo stupore nello scoprire l’interesse di Nadia per Massimiliano. “Se ti è piaciuto perchè non l’hai detto subito”, chiede Gemma. “Ne ha parlato con la redazione, qual è il problema?“, interviene Tina. “Non è tuo marito”, aggiunge ancora Gianni Sperti. Gemma, delusa, non trattiene le lacrime.

