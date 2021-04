Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova delusione in arrivo? Aldo e Roberto…

Gemma Galgani protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi? La dama di Torino dovrebbe tornare al centro dello studio nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 per raccontare le sue ultime, vicende sentimentali. Gemma che, in occasione della sfilata si è divertita ad imitare Madonna conquistando la vittoria, è decisa a trovare l’uomo della sua vita. Attualmente, i suoi pretendenti si chiamano Aldo e Roberto. Con il primo è già uscita una volta. Tra i due ci sono stati momenti divertenti e confidenziali, tuttavia, la famosa scintilla, non è ancora scattata. Gemma, infatti, in studio, ha parlato di amicizia scatenando la reazione di Tina Cipollari, convinta che la dama, in realtà, non provi alcun interesse per Aldo. Nonostante le critiche, Gemma ha deciso di continuare a conoscerlo dandosi, però, anche la possibilità di uscire con Roberto.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Samantha di nuovo nella bufera!

Gemma Galgani, colpo di fulmine in esterna con Roberto?

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha confermato l’intenzione di conoscere meglio Roberto prima di decidere se continuare la conoscenza e se mandarlo via. “Potremo andare a prendere un aperitivo”, ha detto la dama rispondendo alla domanda di Maria De Filippi che le ha chiesto se volesse ancora uscire con Roberto. Quest’ultimo, a sua volta, ha ribadito la volontà di provare a conquistare Gemma la quale, tuttavia, ha spiegato di non vederlo così entusiasta di uscire con lei. Il cavaliere e la dama, dunque, saranno i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne? Lo scopriremo tra pochissimo con l’inizio della nuova puntata.

LEGGI ANCHE:

Isabella Falasconi, Giuseppe è il nuovo fidanzato/ "Grazie a Uomini e Donne e Maria"Gemma Galgani come Madonna a Uomini e Donne/ Tina: "Ti fanno vincere per pietà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA