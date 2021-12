GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Leonardo a casa, uscita con Stefano

Il rapporto tra Gemma Galgani e Leonardo non ha ancora raggiunto un livello tale da andare oltre il bacio. La dama del trono over racconta di essersi frenata nella conoscenza con Leonardo avendo visto in lui un atteggiamento un po’ frenato. Gemma, così, torna a sorridere quando in studio arriva Stefano, un signore di 60 anni di Roma che, da amante del mare, racconta di essersi traferito a Fregene. Simpatico e disponibile, Stefano conquista la fiducia di Gemma che decide di conoscerlo e di uscire con lui. Una decisione che non piace a Leonardo. “Non conosci Stefano, non sa chi è e dopo dieci minuti decidi di uscire con lui, ma poi dici che ti dà fastidio il mio ballo con Elena. Quindi potrei prenderla anch’io una decisione del genere”, commenta Leonardo visibilmente infastidito. Tra Leonardo e Stefano, chi sceglierà la Galgani? (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Armando Incarnato, lite con Marika Geraci a Uomini e Donne/ "Mi pento di averti..."

Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Leonardo

Nuova delusione in arrivo per Gemma Galgani? La dama del trono over di Uomini e Donne continua ad essere la protagonista di diverse dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo aver cambiato look sfoggiando outfit eleganti e sensuali, Gemma si è tuffata a capofitto nella conoscenza con Leonardo, un signore giunto in studio esclusivamente per lei. La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con il solito battibecco tra Gemma e Tina Cipollari. “Non fa che guardarmi”, comincia la bionda opinionista. “Ti guardo perchè stai bene”, risponde la dama già presente in studio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: nuovo cavaliere per Gemma

Maria De Filippi chiama così al centro dello studio Leonardo il quale racconta l’ultimo appuntamento vissuto con la Galgani. I due sono usciti a cena. “Abbiamo fatto fatica a trovare un ristorante. Poi ci siamo riusciti, ma lei aveva freddo”, ha spiegato il cavaliere. “Sono freddolosa, ma puoi scaldarmi con un bell’abbraccio”, ha risposto Gemma.

Gemma Galgani, Leonardo è il principe azzurro che aspettava?

Gemma Galgani racconta che, durante la cena, hanno provato a conoscersi meglio. La dama svela di aver cercato di far aprire Leonardo che, caratterialmente, è un po’ chiuso. “C’è stato anche un bacio a stampo, ma non passionale come quello che ci siamo scambiati a biliardo”, spiega la dama. “Ti ho salutata sotto casa“, dice Leonardo. “Siccome sei piena di passione, come mai non l’hai fatto salire?”, chiede Maria De Filippi.

Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne/ Sfogo contro il cavaliere Luigi

“A volte ho dei blocchi nei suoi confronti. Lui è molto risoluto e vuole che le cose vadano in un certo modo e quindi mi trattengo un po’ dal prendere l’iniziativa perchè non voglio essere invadente”, ha aggiunto ancora Gemma. Maria De Filippi annuncia così l’arrivo di un nuovo pretendente per Gemma. Di fronte ai dubbi della Galgani, Tina Cipollari prende l’iniziativa facendo entrare il pretendente della dama di Torino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA