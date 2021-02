GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: “Ti prendono per cu*o…”

Gemma Galgani ammette di non riuscire a dimenticare Maurizio Guerci. Non è facile voltare pagina. “Ci soffro ancora e ci penso ancora”, ammette Gemma. “Saresti pronta a rivivere le stesse cose?”, chiede Maria De Filippi. “Sì, perché da parte sua sento ancora qualcosa”, risponde Gemma. “Ma in quale lingua deve dirtelo quest’uomo che non vuole più continuare la storia con te?”, commenta Tina. “Sei tu che enfatizzi perché sono cose che fanno tutte le persone”, aggiunge ancora la bionda opinionista. “Sono piccoli gesti che fanno piacere ad una donna”, ribatte Gemma. “Ma sono settimane che stiamo sempre sullo stesso argomento. Quest’uomo ha dichiarato davanti a milioni di persone che non ti vuole più. Lo vuoi capire che ti prendono tutti per il cu*o? Maurizio è un argomento chiuso e sepolto. Hai rotto le scatole a parlare di una storia che non c’è più. Inventati un’altra storia per restare al centro dello studio. Hai perso credibilità”, sbotta Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI E I TRE MAURIZIO

Gemma Galgani apre la puntata di Uomini e Donne in onda oggi. La dama del trono over, chiusa la storia con Maurizio Guerci, sta conoscendo altri due cavalieri che si chiamano, a loro volta, Maurizio, un nome che, secondo Tina Cipollari, farebbe parte del suo destino. La dama di Torino sta conoscendo Maurizio, un cavaliere che le ha dedicato una poesia e un altro Maurizio, già presente nel parterre dei cavalieri e che ha colpito la Galgani per gli occhi azzurri. Due conoscenze con cui la dama di Torino sta provando ad andare avanti. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma entrerà in studio sulle note di Perdere l’amore di Massimo Ranieri e, come sempre, sarà la protagonista di un battibecco con Tina Cipollari che non perderà l’occasione per stuzzicarla.

GEMMA GALGANI, NUOVO SCONTRO CON MAURIZIO GUERCI?

Nonostante la conoscenza con gli altri due cavalieri di nome Maurizio, Gemma Galgani continuerà a pensare a Maurizio Guerci per il quale ha provato un sentimento importante. Anche nella puntata del dating show di oggi, infatti, la dama di Torino tornerà sui motivi che hanno spinto Maurizio a lasciarla ribadendo di essere convinta che la decisione di Maurizio sia stata causata da alcune intromissioni esterne. Maurizio, dunque, l’ha lasciata per la differenza d’età? La Galgani continuerà ad avere tale convinzione mentre Maurizio cercherà di chiudere, ancora una volta, la questione. La dama di Torino, dunque, accetterà la fine di quella che pensava potesse diventare una favola d’amore?



