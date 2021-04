Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Nicola Vivarelli? Senza Tina…

Gemma Galgani rivede ancora Nicola Vivarelli? Il ritorno in trasmissione del giovane cavaliere ha creato nuove dinamiche con Gemma. Nicola e la Galgani si sono già rivisti anche se in amicizia. Vivarelli ha spiegato in studio di voler bene a Gemma, di tenere molto a lei, ma di vederla semplicemente come un’amica. Tuttavia, secondo le ultime anticipazioni e rumors che circolano sul web, pare che Gemma sia tornata a rivedere Nicola. Una scelta che potrebbe scatenare nuove polemiche in studio come accaduto nelle scorse puntate quando Nicola si è ritrovato al centro della polemica, attaccato da Armando Incarnato, convinto che la stia prendendo in giro. Gemma, però, ha più volte ammesso di non essersi mai sentita presa in giro da Nicola di cui conserva un bel ricordo.

Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Crisi con Alessio? L'arrivo di Bohdan...

Solo un’amicizia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Solo un’amicizia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Dopo essersi frequentati durante la scorsa stagione, tra la dama e il giovane cavaliere è rimasto l’affetto e il rispetto. Dopo essere stato assente per lavoro, Nicola è tornato a cercare l’amore in tv ribadendo che, per Gemma, ci sarà sempre. Il cavaliere, infatti, ha ribadito di voler essere un amico e un confidente per la Galgani che apprezza la sua disponibilità. La presenza di Nicola sta aiutando Gemma a superare il momento difficile che sta vivendo a causa delle ultime delusioni sentimentali ricevute. Gemma, che sogna il grande amore, chiederà, dunque, il consiglio di Nicola quando comincerà a frequentare una nuova persona?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Tina Cipollari è sparita ma...Domenico e Patrizia, Uomini e Donne/ "E' sparito, non si è fatto più sentire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA