Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova lite con Tina Cipollari? La dama…

Gemma Galgani protagonista della prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne? Nonostante siano passati anni da quando ha partecipato per la prima volta alla versione senior del dating show di canale 5, Gemma Galgani resta una delle protagoniste indiscusse della trasmissione. Nel corso delle varie stagioni ha vissuto amori importanti come quello con Giorgio Manetti, ha ha dovuto affrontare anche diverse delusioni. L’ultima è quella ha ricevuto con Costabile che, dopo alcune settimane di frequentazione, ha deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto.

“Ieri mi hai accusato, ancora una volta, che ti parlavo addosso ma non è così: sei tu che mi interrompi sempre. Io e Dominique ci siamo sentiti. Quando la redazione mi ha passato il numero di telefono, l’ho chiamata per cortesia e in quella occasione abbiamo chiacchierato, e di questo Gemma è al corrente”, ha detto tra le altre cose Costabile.

Gemma Galgani e Tina Cipollari: continuano gli scontri a Uomini e Donne

Oltre a gestire le proprie emozioni, Gemma Galgani deve gestire anche le discussioni con Tina Cipollari. La bionda opinionista è sempre più convinta che la dama non sia mai stata realmente interessata a Costabile e che il suo atteggiamento abbia contribuito ad allontanare Costabile. La bionda opinionista, inoltre, ha accusato Gemma di aver allontanato di proposito Costabile per spingerlo a chiudere la frequentazione. Accusa che Gemma ha sempre rispedito al mittente.

Tra le due continuano ad esserci discussioni in ogni puntata. La puntata di Uomini e Donne di oggi, dunque, sarà animata da una nuova discussione tra l’opinionista e la dama? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

