GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: “Non vali niente..”

Gemma Galgani organizza un’esterna per Costabile trasformandosi in un’odalisca dopo aver rifiutato di partire con il cavaliere per Sharm El Sheikh ritenendo tche non sia il momento adatto per fare un viaggio insieme. Dopo aver visto l’esterna, Tina Cipollari punta immediatamente il dito contro Gemma. “Non vali niente. Sei una pessima attrice“, dice la bionda opinionista che poi ricorda a Gemma i viaggi fatti per raggiungere Firenze. Il riferimento indiretto a Giorgio Manetti scatena la dura reazione della Galgani che si difende mentre la Cipollari è convinta che a Gemma, in realtà, non sia mai piaciuto Costabile e che stia cercando una scusa per chiudere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani ci riprova con Costabile

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Costabile. Il cavaliere, stanco delle lamentele di Gemma nonostante i gesti importanti che ha fatto per lei, ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Una nuova delusione per la dama di Torino che sperava di aver trovato in Costabile il suo principe azzurro. Tutto, però, è finito nel peggiore dei modi e Gemma si è ritrovata nuovamente senza cavaliere.

La dama, dunque, tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con il cavaliere? La dama a cui Maria De Filippi nella scorsa puntata aveva consigliato di chiedergli una seconda possibilità, tornerà alla carica con Costabile? Quest’ultimo, dopo aver chiuso con Gemma, sarà uscito con dominque?

Gemma Galgani, nuova lite con Tina Cipollari?

Per Gemma Galgani, dunque, le delusioni continuano. La dama storica del trono over di Uomini e Donne non riesce a trovare pace. Tina Cipollari è pronta a punzecchiarla e non è escluso che tra la dama e la bionda opinionista possa esserci una nuova lite.

Per Gemma, dunque, ancora single, potrebbero arrivare anche nuovi pretendenti. Gemma, dunque, sarà la protagonista della puntata di oggi o Maria De Filippi sceglierà di dedicarsi ad altre dame e ad altri cavalieri? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



