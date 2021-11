Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuove lacrime per Costabile? Tina Cipollari…

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di arrendersi dopo la fine della conoscenza con Costabile. Nonostante siano tante le delusioni ricevute da quando partecipa al trono over di Uomini e Donne, la dama di Torino continua a credere fortemente nell’amore. Il sogno della dama è quello di trovare un uomo con cui vivere una vera favola d’amore che, finora, ha soltato sfiorato. La conoscenza con Costabile aveva riacceso le speranze di Gemma che aveva fatto il primo passo scoprendo un uomo gentile e amorevole. L’attrazione aveva portato i due a scambiarsi subito dei baci passionali, ma con il tempo, Gemma ha cominciato a notare alcuni atteggiamenti che non condivideva.

La Galgani, infatti, avrebbe gradito ricevere il messaggio del buongiorno o della buonanotte, ma Costabile ha preferito invitarla a trascorrere qualche giorno con lui all’estero. Un invito che Gemma ha preferito rifiutare non considerando adatto il momento. Una serie di incomprensioni ha poi portato alla rottura definitiva.

Gemma Galgani in crisi per Costabile?

Chiusa la conoscenza con Gemma Galgani, Costabile ha cominciato a conoscere altre dame. La delusione per la dama di Torino è tanta al punto che, in studio, non ha trattenuto le lacrime per poi puntare il dito contro il cavaliere accusandolo di averla presa solo in giro. Dalle anticipazioni che circolano sul web pare che per Gemma la delusioni non sia ancora finita.

La dama, dunque, nella nuova puntata di Uomini e Donne, tornerà a versare lacrime per Costabile? Tina Cipollari è pronta a commentare ancora le vicende sentimentali della dama di Torino che continua a non convincere la bionda opinionista.

