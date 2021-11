Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovi corteggiatori per la dama? Tina colpisce ancora

Gemma Galgani è pronta a voltare pagina dopo la delusione vissuta con Costabile? La dama del trono over di Uomini e Donne sperava di aver trovato in Costabile il principe azzurro che aspetta da tempo. Dopo alcuni appuntamenti e diversi baci, però, qualcosa si è rotto. Costabile, infatti, non ha gradito alcune lamentele di Gemma che gli ha più volte chiesto di essere più presente. Stanco dell’atteggiamento della dama, Costabile ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma. Costabile, infatti, di fronte al tentativo di Gemma di riprovarci ha ribadito di considerare il proprio carattere incompatibile con quello di Gemma.

La fine della frequentazione tra la dama di Torino e Costabile ha scatenato il commento di Tina Cipollari che ha accusato Gemma di aver fatto di tutto per allontanare Costabile non provando un reale interesse per lui.

Nuovi cavalieri per Gemma Galgani?

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne per Gemma Galgani? Dalle indiscrezioni che circolano sul web pare che per la dama di Torino siano in arrivo nuovi cavalieri che, dopo averla seguita in tv, avrebbero chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi per conoscerla. Tra i nuovi pretendenti ci sarà il principe azzurro che sta aspettando Gemma?

Come sempre, l’arrivo di eventuali, nuovi cavalieri per Gemma scatenerà sicuramente la reazione di Tina Cipollari che continua a non condividere il modo di fare di Gemma con cui discute puntualmente nelle varie puntate del dating show di canale 5.

