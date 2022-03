GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ La frecciatina di Tina: “Sembra più giovane con…”

Nessun nuovo pretendente per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda il 4 marzo. Maria De Filippi ha aperto la puntata salutando Gemma, seduta tra le dame del parterre. Spazio, poi, a Tina Cipollari che si è lamentata delle luci. “Chi è che mette queste lampadine? Qualcuno avrà detto Gianni deve avere queste luci, la mummia (Gemma Galgani ndr) queste per sembrare più giovane”, spiega la bionda opinionista che chiede di parlare con il responsabile delle luci.

Maria De Filippi chiama in studio il responsabile che promette di cambiare. In studio, Tina prova le diverse luci e alla fine sceglie quelle che le piacciono di più. Un momento simpatico e leggero quello che la Cipollari ha regalato al pubblico di Uomini e Donne prima di dare spazio alle dame e ai cavalieri del trono over (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani senza pretendenti

Gemma Galgani nuovamente protagonista di Uomini e donne? La dama di Torino sarà al centro dello studio nella puntata in onda oggi, venerdì 4 marzo? In trasmissione dalla prima puntata della prima stagione, Gemma continua a regalare emozioni, ma anche colpi di scena al dating show di canale 5. Nonostante abbia affrontato tante delusioni da quando partecipa al programma, la dama di Torino non ha mai perso fiducia nell’amore e continua a sognare il principe azzurro che spera di poter incontrare presto com’è successo ad Isabella Ricci che ha lasciato il programma con Fabio e a Nadia che ha salutato tutti per vivere la sua storia con Massimiliano.

Nella stagione attualmente in corsa, Gemma non è stata molto fortunata. Sono diversi gli uomini con cui è uscita, anche solo per una sera e con i quali pensava di poter costreuire qualcosa di importante. Frequentazioni che, tuttavia, sono finite.

In Gemma Galgani ci sono tante personalità: c’è la Gemma sportiva, quella romantica che ama i tramonti in riva al mare, ma anche quella sensuale. A mostrare i diversi lati della sua personalità è stata la stessa dama in un filmato mandato in onda da Maria De Filippi. Un filmato con cui Gemma ha voluto mostrare ai futuri pretendenti com’è la sua giornata ideale.

Il video porterà in trasmissione nuovi pretendenti per la dama di Torino? Gemma, nella puntata in onda oggi, incontrerà nuovi pretendenti? A commentare tutto, come sempre, ci sarà Tina Cipollari. Per scoprire, dunque, cosa accadrà, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata.



